Hong Kong'da tartışmalı güvenlik yasası kapsamında bir aktivist daha mahkum edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 2020'de yürürlüğe giren tartışmalı ulusal güvenlik yasası kapsamında yargılanan aktivist, 5 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

BBC'nin haberine göre, Hong Kong'da mahkeme, Captain America 2.0 olarak tanınan aktivist Ma Chun-man hakkındaki kararını açıkladı.

Ulusal güvenlik yasasını ihlalden 5 yıl 9 ay hapse mahkum edilen 31 yaşındaki Ma, 2020'de yürürlüğe giren tartışmalı yasa kapsamında hapis cezası alan ikinci aktivist oldu.

Mahkeme, Ma'nın "adanın Çin'den bağımsızlığını destekleyen sloganlar atıp, medyaya demeçler vererek ayrılmayı teşvik ettiği" gerekçesiyle mahkum edildiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), mahkumiyet kararına tepki göstererek, kararı "şok edici" olarak niteledi.

Açıklamada, Hong Kong yönetiminin, muhalif sesleri bastırmanın yolu olarak "ulusal güvenliğin tehlikeye atıldığı" gerekçesini kullanmayı bırakması çağrısında bulunuldu.

Söz konusu yasa uyarınca yapılan ilk yargılamada, Tong Ying-kit isimli aktiviste 9 yıl hapis cezası verilmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nde, 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Ayrılıkçılık, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında, Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı hareketi hedef alıyor.

Yasa uyarınca bugüne kadar 120'den fazla kişi tutuklandı.

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