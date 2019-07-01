- Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler,...

- Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler,...

- Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, meclis binasına girdi.

- Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, meclis binasına girdi.

Kaynak: İHA
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