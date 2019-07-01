Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler,...
Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, meclis binasına girdi.
Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, meclis binasına girdi. - HONG KONG
Kaynak: İHA
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