Hong Kong'da son 24 saatte 29 bin 381 Kovid-19 vakası kaydedildi - Haberler

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Hong Kong'da son 24 saatte 29 bin 381 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Hong Kong'da son 24 saatte 29 bin 381 Kovid-19 vakası kaydedildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 98 ölüm daha kayıtlara geçti.

18 bin 888 vakanın sağlık kurumlarınca yapılan PCR testlerinde, 10 bin 493 vakanın ise halka dağıtılan hızlı tanı kitleriyle yapılan antijen testlerinde ortaya çıktığı bildirildi.

Kentte günlük vaka sayısı önceki gün 58 bini aşarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da salgında bugüne dek 646 bin 800 vaka kaydedildi, 3 bin 444 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Omicron, Güncel, Haberler

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