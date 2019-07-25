Hong Kong'da sokak protestoları yerini sosyal medya savaşlarına bırakıyor

Hong Kong'da sokak protestoları yerini sosyal medya savaşlarına bırakıyor

Hong Kong'da sokak protestoları yerini sosyal medya savaşına bırakırken Hong Konglu demokrasi yanlısı protestocular, yayılan yalan haberlerin arkasında devlet kontrolündeki Çin medyasının olduğunu öne sürüyor

Hong Kong'da sokak protestoları yerini sosyal medya savaşlarına bırakıyor

Çin'e iade yasasının haftalardır protesto edildiği Hong Kong'da özellikle de sosyal medyada dönen yalan ve sahte haberler toplumu hem bölüyor hem de kutuplaşmayı arttırıyor.

Sahte, yalan ve çelişkili haber savaşları en az sokak kadar gergin durumda. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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