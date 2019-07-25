Hong Kong'da sokak protestoları yerini sosyal medya savaşlarına bırakıyor

Çin'e iade yasasının haftalardır protesto edildiği Hong Kong'da özellikle de sosyal medyada dönen yalan ve sahte haberler toplumu hem bölüyor hem de kutuplaşmayı arttırıyor.

Sahte, yalan ve çelişkili haber savaşları en az sokak kadar gergin durumda. Euronews.com'da Görüntüle