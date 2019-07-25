Hong Kong'da sokak protestoları yerini sosyal medya savaşlarına bırakıyor
Hong Kong'da sokak protestoları yerini sosyal medya savaşına bırakırken Hong Konglu demokrasi yanlısı protestocular, yayılan yalan haberlerin arkasında devlet kontrolündeki Çin medyasının olduğunu öne sürüyor
Çin'e iade yasasının haftalardır protesto edildiği Hong Kong'da özellikle de sosyal medyada dönen yalan ve sahte haberler toplumu hem bölüyor hem de kutuplaşmayı arttırıyor.
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Kaynak: Euronews.com
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