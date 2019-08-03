Hong Kong'da sokağa çıkan binlerce muhaliften kitlesel grev çağrısı

Hong Kong'da sokağa çıkan binlerce muhaliften kitlesel grev çağrısı

Çoğunluğu siyah giyen binlerce Hong Konglu, hükümet karşıtı protestolar için bu haftasonu da sokaklarda.

3.08.2019 14:06
Hong Kong'da sokağa çıkan binlerce muhaliften kitlesel grev çağrısı

Çoğunluğu siyah giyen binlerce Hong Konglu, hükümet karşıtı protestolar için bu haftasonu da sokaklarda.

Hong Kong'un Mong Kok bölgesinde yoğunlaşan gösterilerde, suçluların Çin'e iade edilmesiyle ilgili yasa tasarısı son iki aydır protesto ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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