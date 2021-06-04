Hong Kong'da rekor fiyata park yeri: 1.3 milyon dolara satıldı

Hong Kong'da bir park yeri rekor fiyatla 1.3 milyon dolara alıcı buldu.

Hong Kong'da bir park yeri rekor fiyatla 1.3 milyon dolara alıcı buldu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir park yeri 1.3 milyon dolara satıldı. The Peak'te Mount Nicholson'daki ultra lüks konutların bulunduğu bölgede yer alan ve 12.5 metrekareden oluşan park yeri, Victoria Limanı'nın da nefes kesen manzarasına sahip. Park yerinin kim tarafından satın alındığı ise açıklanmadı.

The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından hazırlanan "Dünyada Yaşam Maliyeti 2020" endeksine göre Hong Kong, dünyanın en pahalı 3. kenti. Hong Kong'da bir park yeri için önceki rekor fiyat 2019 yılında kayıtlara geçmişti. Bir iş kulesinin altındaki park yeri, 980 bin dolara alıcı bulmuştu.

Hong Kong'da emlak piyasası geçtiğimiz ay da rekor işlem görmüştü. Peak'teki bir ev, Mayıs ayında aylık 1.6 milyon Hong Kong doları gibi rekor bir fiyata kiralanmıştı. - HONG KONG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı