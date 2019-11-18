Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (6)
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Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (6)

Polisin göstericileri gözaltına alması İtfaiye ekibinin alevlere müdahalesi Polisler ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalar Ambulans ve sağlık ekiplerinin gelişi Polislerin aldığı güvenlik önlemleri HONG KONG - Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları devam ediyor.

18.11.2019 20:09 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:13

Polisin göstericileri gözaltına alması

ekibinin alevlere müdahalesi

Polisler ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalar

Ambulans ve sağlık ekiplerinin gelişi

Polislerin aldığı güvenlik önlemleri - Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Haber Videosu: Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (6)
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