Hong Kong'da protestolar yılın ilk günü tekrar başladı
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Hong Kong'da protestolar yılın ilk günü tekrar başladı

Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protestolar yeni yılın ilk günü tekrar başladı.

01.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:53
Hong Kong'da protestolar yılın ilk günü tekrar başladı

'da devam eden karşıtı protestolar yeni yılın ilk günü tekrar başladı. Binlerce kişi sokaklara çıkarak protestolara devam etti.

Hong Kong'da demokrasi yanlısı hükümet karşıtı eylemciler tarafından 7 ay boyunca sürdürülen protestolar, yılın ilk günü de devam etti. Protestolar devam ederken ilk defa eylemcilere müdahalede bulunmadı, ilerleyen saatlerde bankalara zarar veren ve yollara barikat kuran eylemcilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Yollara şemsiyelerle kurulan barikatlardan görüntülerPolis araçları ve kaçan eylemcilerden görüntülerBankalara zarar veren eylemcilerden görüntüler

    


Kaynak: DHA
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