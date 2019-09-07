Hong kong'da protestolar sürüyor
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak protestolar sürüyor.
07.09.2019 17:40
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak protestolar sürüyor.
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda gösteri düzenlemek isteyen göstericilere polis izin vermedi. Polis, tren istasyonuna sadece uçak bileti olan yolcuların girmesine müsaade etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda gösteri düzenlemek isteyen göstericilere polis izin vermedi. Polis, tren istasyonuna sadece uçak bileti olan yolcuların girmesine müsaade etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Tren istasyonundaki polisler
yapılan kontroller
tren istasyonundan görüntü
Kaynak: DHA