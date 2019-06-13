Hong Kong'da protestolar: Şehir merkezinde devlet daireleri önümüzdeki haftaya kadar kapalı
Çin'e bağlı özerk Hong Kong'ta pazar günü başlayan suçluların iadesi yasa tasarısı karşıtı gösteriler sonucu yetkililer şehrin finans merkezindeki devlet dairelerini önümüzdeki haftaya kadar kapatma kararı aldı.
Hong Kong'da pazar günü başlayan suçluların iadesi yasa tasarısına karşı 70'ten fazla kişinin yaralandığı gösteriler nedeniyle şehrin finans merkezindeki devlet daireleri önümüzdeki haftaya kadar hizmet vermeyecek.
Suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısı, Hong Kong'un İngiltere'den 1997 yılında Çin'e devredilmesinden bu yana görülen en geniş katılımlı gösterilere sebep oldu. Protestocular, söz konusu tasarının dünyanın finans merkezlerinden ve özerk yönetime sahip Hong Kong'un hukuk sistemine ve özgürlüklere zarar vereceğini savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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