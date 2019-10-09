Hong Kong'da protestolar devam ediyor

09.10.2019 11:35

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin cuma günü getirdiği maske yasağının ardından protestolar devam ederken, yüzlerce maskeli protestocu, geçen sene 6 yıl hapse mahkum edilen bir aktivistin temyiz duruşması sırasında eylem yaptı.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi önünde toplanan yüzlerce kişi, 2016'da bölgede göstericilerle polis arasında şiddet olaylarının yaşandığı bir protestodaki rolü nedeniyle Haziran 2018'de 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Edward Leung'un temyiz duruşmasının yapıldığı esnada slogan attı.

Leung'un mahkumiyetine tepki gösteren ve serbest bırakılmasını talep eden göstericilerden bazıları, Hong Kong'un Çin'den bağımsızlığını savunan bir hareketin liderlerinden olan aktivistin fotoğrafının bulunduğu afişler taşıdı.

Ağır hasar gören metro istasyonları çalışmıyor

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, protestolar sırasında ağır hasar gören bazı metro istasyonlarında hala hizmet verilemiyor.

Yetkililer, aralarında servis merkezi tamamen yakılan Kwun Tong İstasyonu'nun da bulunduğu 7 metro istasyonunun kapalı olduğunu aktardı.

Gösteriler sırasında metro istasyonlarının kapatılmasına tepki gösteren protestocuların bazı metro girişlerini ateşe verdiği, istasyonların camlarını ve panolarını kırdığı, gişelerini tahrip ettiği, yangın söndürme cihazlarına zarar verdiği ve en fazla zararın Mong Kok ve Kwun Tong istasyonlarında görüldüğü bildirildi.

Hong Kong demir yolu operatörünün, hafta sonu düzenlenen protestolarda taşkınlık yapan bazı protestocuların sebep olduğu ağır hasarı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların, yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü", eylülde de tasarının geri çekileceğini açıklamıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA