Hong Kong'da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne istiyor ?

08.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:29

Hong Kong'da, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar altı aydır aralıksız sürerken, göstericiler ne düşünüyor ' Ne hissediyor ' Bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.



Görüşlerini aktaran göstericiler güvenlik nedeniyle sadece ilk isimlerini ve yaşlarını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle