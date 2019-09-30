Hong Kong'da protestocu öğrenciler derslere girmedi

30.09.2019 19:36

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolara destek veren yüzlerce ortaokul ve lise öğrencisi derslere girmedi.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Hong Kong hükümetine göstericilerin taleplerini karşılaması çağrısında bulunan yüzlerce ortaokul ve lise öğrencisi, bu ay ikinci kez dersleri boykot ederek "Chater Garden" Parkı'nda bir araya geldi.

Bazı öğrencilerin okul üniforması, bazılarının da siyah renkli tişörtler giydiği gösteride öğrenciler, "Beş talebi yerine getirin, bir tanesi dahi eksik olmasın", "Hong Kong'a özgürlük" sloganları attı.

Öğrencilerin bir kısmı, kendilerini ifade etmek için sahneye çıkıp kalabalığa seslenirken bazıları da aileleri ve okullarının etkinliğe katılmalarını nasıl yasakladığını anlattı.

Soyadlarının Keung ve Chan olduğunu söyleyen 14 yaşındaki iki öğrenci, protestoya ailelerine haber vermeden katıldıklarını dile getirdi.

Gazeteye konuşan öğrencilerin bir bölümü, ailelerinin rızasıyla okula gitmeyerek etkinliğe katıldığını ifade ederken bazıları da okullarının yarım gün ya da tatil olduğunu söyledi.

Organizatörler, parkta yaklaşık bin 500 öğrencinin toplandığı tahmininde bulunuyor, polis ise sayıyı 450 olarak açıkladı.

Öğrenciler, 2 Eylül'de de gösteri düzenlemişti

Çoğu derslere girmeyen binden fazla ortaokul ve lise öğrencisi, 2 Eylül'de de Edinburgh Meydanı'nda toplanmıştı.

Gençler, "Gelecek olmadan okula gitmeye gerek yok" yazılı perdenin olduğu sahneden kalabalığa seslenmişti.

Organizatörler, meydanda en az 230 okuldan 4 binden fazla öğrencinin bulunduğunu, polis ise katılımcıların sayısının 770 olduğunu açıklamıştı.

Geniş katılımlı yürüyüş talebi reddedilmişti

Hong Kong'da yarınki Çin Cumhuriyet Bayramı'nda (Guoçing) geniş katılımlı demokrasi yanlısı yürüyüş düzenlenmesi talebi reddedilmişti.

Hong Kong'da geçen aylarda birçok yürüyüşü organize eden Sivil İnsan Hakları Cephesi, bölge temyiz kurulunun, salı günü Hong Kong'un merkezinde planlanan yürüyüşe yönelik polis yasağını onayladığını açıklamıştı.

Sivil İnsan Hakları Cephesi, göstericilerin barışçıl toplanmasını engellemenin, geçmişte yasaklanan yürüyüşlerde olduğu gibi vatandaşlar her halükarda sokağa döküleceğinden şiddeti körükleyebileceğini savunmuştu.

Hong Kong'da yarın yürüyüşün yanı sıra çeşitli mekanlarda gösteriler planlanıyordu.



Bölgede hafta sonu düzenlenen gösteriler, şiddet olaylarına sahne olmuştu. Polis, resmi binalara yönelen göstericileri dağıtmak için biber gazı kullanmış ve protestocuları belirlemek amacıyla toplumsal müdahale aracından boyalı su sıkmıştı.



Hong Kong'da bu sabah da aralarında bir aktör ile aktivistin bulunduğu birçok kişinin, yönetim karşıtı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı haberleri çıkmış ancak polis haberleri doğrulamamıştı.

Hong Kong'da protestolar



Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.



"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.



Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.



Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA