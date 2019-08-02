Hong Kong'da protesto gösterilerine kamu çalışanları da katıldı

Hong Kong'da protesto gösterilerine kamu çalışanları da katıldı

Hong Kong'da 'zanlıların' Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerine kamu çalışanları da katıldı

2.08.2019 20:51
Hong Kong'da protesto gösterilerine kamu çalışanları da katıldı

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı haftalardır düzenlenen protesto gösterilerine aralarında birçok farklı sektörde görev yapan kamu çalışanları da katıldı.

Binlerce kamu personeli, hükümete, göstericilerin taleplerini değerlendirmesi çağrısında bulunarak sokaklara çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et