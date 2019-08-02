Hong Kong'da protesto gösterilerine kamu çalışanları da katıldı
Hong Kong'da 'zanlıların' Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerine kamu çalışanları da katıldı
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı haftalardır düzenlenen protesto gösterilerine aralarında birçok farklı sektörde görev yapan kamu çalışanları da katıldı.
Binlerce kamu personeli, hükümete, göstericilerin taleplerini değerlendirmesi çağrısında bulunarak sokaklara çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Dünya Haberleri
20:51 Sahte prenses, küp bulyonlarla altınları değiştirerek 1,6 milyon euro değerinde mücevher çaldı