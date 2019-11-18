Hong Kong'da polisten kampüsü işgal eden öğrencilere 'Gerçek mühimmat kullanırız' uyarısı

18.11.2019 06:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 06:10

Hong Kong'da protesto gösterileri Pazar gecesi, içinde yüzlerce göstericinin bulunduğu Politeknik Üniversitesi çevresinde yoğunlaştı. Polis, kampüsün boşaltılmaması durumunda 'gerçek mühimmat kullanılabileceği' uyarısında bulundu.

Gece yarısını kampüste geçiren göstericilerden bazıları sabah kampüsten ayrılmak istedi ama polis göstericilerin çıkışına göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak engel oldu.

Polis gün içinde Politeknik Üniversitesi'ne girmeye çalışmıştı ancak göstericiler molotofkokteyli ve tuğlalarla karşılık verdi.

Göstericiler günlerdir Politeknik Üniversitesi'nde konuşlanıyordu.

Üniversite rektörü Profesör Jin-Guang Teng Pazartesi sabahı yayınladığı video mesajında protestoculara seslenip polisle anlaşmaya vardığını söyledi.

Prof. Teng göstericilere 'güç kullanımını kışkırtmadıkları sürece kampüsten çıkabilecekleri' çağrısında bulundu.

Rektör, barışçıl bir şekilde kampüsten ayrılmaları durumunda 'göstericilere polise kadar kendisinin bizzat eşlik edeceğini ve haklarındaki işlemlerin adil yürütülmesini sağlayacağını' söyledi.

Ancak rektörün çağrısı göstericiler arasında karşılık bulmadı.

Politeknik Üniversitesi'nde ne oluyor?

Kampüs günlerdir göstericilerin işgali altında. Üniversiteden Cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada kampüsün 'ciddi bir şekilde yağmalandığı' belirtildi.

Pazar gecesi göstericiler polise molotofkokteyli ve tuğlalar attı. Bazı bölgelerden uyarı atışı yapıldığı da görüldü.

Olay yerinden bildiren BBC muhabiri Gabriel Gatehouse polise ve göstericiler arasında 'kedi fare oyunu' oynandığını, polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalesine göstericilerin sürekli karşılık verdiğini söylüyor.

Reuters'a konuşan bir öğrenci, "Önce burada kalmaktan korktum panikledim çünkü polis kampüsteki herkesin ayaklanma çıkarmaktan tutuklanacağını ve her birimizin 10 yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılacağımızı söyledi. Ama şimdi daha huzurluyum çünkü üniversitemizin içindeki herkes birlikte içeride kalacak" dedi.

Polis Pazar günü 'gerçek mermi kullanacakları' uyarısında bulundu.

Emniyet sözcüsü Louis Lau "Göstericileri polise saldırmak için molotofkokteyli, ok, araba veya herhangi bir ölümcül silah kullanmamaları konusunda uyarıyorum. Bu tip tehlikeli eylemlere devam ederlerse, gerçek mermi dahil, gereken gücü kullanmaktan başka çaremiz kalmayacak" dedi.

Protestolar nasıl başladı?

Çin egemenliğinde bulunan ve özerk bir yönetime sahip Hong Kong'da gösteriler Haziran ayında, suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Hong Konglular bu yasanın Çin'deki Komünist Parti iktidarına muhalif kişilere de uygulanarak muhaliflerin Çin'e gönderileceğine dair endişelerini dile getiriyordu.

Yasa tasarısı daha sonra askıya alınsa da göstericiler, "Çin'in boyunduruğuna" girmek istemediklerini ifade ederek gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'e devredilmişti.