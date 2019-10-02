Hong Kong'da polisten hükümete daha sıkı güvenlik önlemleri alması çağrısı

02.10.2019 17:26

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı protestolar devam ederken, bir polis birliği, bölge hükümetine sokağa çıkma yasağı kararı ya da daha sıkı güvenlik önlemleri alması çağrısında bulundu.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Hong Kong'da, dün, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerin ardından polis, göstericilere karşı yaklaşık bin 400 göz yaşartıcı gaz, 900 plastik mermi ile 420 "fasulye kesesi" ve "sünger başlıklı" diye adlandırılan, öldürme riski çok az fişek kullandığını bildirdi.

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesine yönelik yasa tasarısına karşı gösterilerin başladığı 9 Haziran ile 20 Eylül tarihleri arasında ise emniyet güçlerinin göstericilere 3 bin 100 göz yaşartıcı gaz, 590 plastik mermi, 370 adet öldürme riski daha az fişekle müdahale ettiği kaydedildi.

Genç Polis Memurları Birliği Başkanı Lam Chi-wai, emniyet güçleri savaş bölgesi benzeri "ayaklanma" ortamında görevlerini yerine getirirken hükümetin etkili önlemler almadığını açıkladı.

Protestoların başladığı haziran ayından bu yana güvenlik güçlerinin, "kendilerini hedef alan tüm sataşma, tehdit, zorbalık ve saldırılara" rağmen görevlerini özenle yerine getirdiklerini savunan Lam, "Bizler yalnızca yetkileri yasalarla sınırlı olan kolluk kuvvetiyiz. Böyle büyük 'ayaklanma' olayları karşısında, uygun önlemler olmadan ve yukarıdan destek almadan tek başımıza çalışamayız." ifadesini kullandı.

Lam, bölge baş yöneticisi tarafından ilan edilecek sokağa çıkma yasağının veya Kamu Düzeni Yönetmeliği uyarınca bazı yerlerin yasak alanlar olarak ilan edilmesinin ve acil durum yasası çerçevesinde alınacak tedbirlerin, "polisin ayaklanmalarla mücadeledeki etkinliğini büyük ölçüde artırabileceği"ni bildirdi.

Sömürge döneminden kalma bir yasa olan Acil Durum Düzenleme Yönetmeliği, bölge baş yöneticisine, "acil durum veya kamu adına tehlike" görmesi halinde "kamu yararı için uygun gördüğü herhangi bir düzenleme yapma" yetkisi veriyor.

1922 yılında çıkarılan ve son olarak 1967'de kullanılan yasa, sansüre, tutuklamalara, gözaltılara ve sınır dışı edilmelere, limanların ve tüm taşımacılığın kontrolüne, yetkililerin mülke girişine ve arama yapmasına izin veriyor.

18 yaşındaki gösterici gerçek mermiyle yaralanmıştı

Hong Kong'da, dün düzenlenen yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada, 18 yaşında bir gösterici polis tarafından açılan ateş sonucu gerçek mermiyle yaralanmıştı.

Sağlık yetkilileri, gösterilerde yaralanan 31 kişinin tedavi altına alındığını bildirmişti.

Bölgede hükümet karşıtı göstericilerin, şehrin çeşitli noktalarında protesto gösterileri düzenlemeyi planladıkları gerekçesiyle Hong Kong hükümetince güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Öğrencilerden oturma eylemi

Yaralı öğrencinin okulu önünde bugün oturma eylemi düzenleyen yüzlerce öğrenci, polis aleyhine slogan atarak olayın aydınlatılmasını talep etmişti.

Öte yandan, Hong Kong Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da ateş açan polis memurunun hayatından endişe ettiği için korkuya kapıldığı belirtilerek, göstericinin polise çok yaklaşması nedeniyle yakın mesafeden ateş edilmesinin "makul ve meşru" olduğu ifade edilmişti.

Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA