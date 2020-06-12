- Hong Kong'da polisle göstericiler arasındaki çatışmanın birinci yıl dönümü
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- Hong Kong'da polisle göstericiler arasındaki çatışmanın birinci yıl dönümü

- Hong Kong'da polisle göstericiler arasındaki çatışmanın birinci yıl dönümü Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde, meclis binasının önünde polisle yaşanan çatışmanın birinci yıl dönümünde protestocular yine sokaklara döküldü.

12.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:55

- Hong Kong'da polisle göstericiler arasındaki çatışmanın birinci yıl dönümü

HONG KONG - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde, meclis binasının önünde polisle yaşanan çatışmanın birinci yıl dönümünde protestocular yine sokaklara döküldü.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde, meclis binasının önünde polisle yaşanan çatışmanın birinci yıl dönümünü kutlamak için binlerce protestocu alışveriş mekanlarıyla ünlü Mong Kok, ünlü alışveriş bölgesi Causeway Bay ve birçok noktada sokaklara döküldü. "Hong Kong'a Bağımsızlık" pankartları taşıyan göstericiler sloganlar atarak protesto marşı söyledi. Yoğun polis katılımının da olduğu gösterilerde polis tarafından aramalar sıklaştırıldı, şu ana kadar herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı belirtildi.

Hong Kong'da geçtiğimiz yıl bugün on binlerce protestocu meclis binasını kuşatmış ve suçluların Çin'e iadesi tasarısının tartışılmasını engellenmişti. Polis ve göstericiler arasında arbede yaşanmış polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Protestolar zamanla hükümet karşıtı protestolara dönüşünce Hong Kong yerel hükümeti, suçluların Çin'e iadesi tasarısını 23 Ekim'de geri çekmişti. Suçluların Çin'e iade edilmesini öngören ve tamamen geri çekilen yasa tasarısına tepki niteliğinde başlayan protestolar kesintisiz devam etmiş, zamanla dönüşüme uğrayan gösteriler Hong Kong Özerk Yönetim lideri Carrie Lam'ın istifasını da içeren bir demokrasi mücadelesine dönüşmüştü.

- Hong Kong'da polisle göstericiler arasındaki çatışmanın birinci yıl dönümü

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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