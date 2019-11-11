Hong Kong'da polisin eylemciyi gerçek mermiyle yaraladığı an kamerada

Hong Kong'da polisin eylemciyi gerçek mermiyle yaraladığı an kamerada

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde pazartesi günü çıkan gösterilerde bir polis memuru gerçek mermi kullanarak bir göstericiyi yaraladı. Olay, etrafta bulunan diğer eylemciler tarafından saniye saniye görüntülendi.

11.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:01
Hong Kong'da polisin eylemciyi gerçek mermiyle yaraladığı an kamerada

Çin'in Özel İdare Bölgesi'nde pazartesi günü çıkan gösterilerde bir polis memuru gerçek mermi kullanarak bir göstericiyi yaraladı. Olay, etrafta bulunan diğer eylemciler tarafından saniye saniye görüntülendi.


Polisin müdahalesi sonrası ağır yaralanan gösterici hastaneye kaldırılıp ameliyata alınırken durumunun kritik olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin eylemecilerin Hong Kong adasının doğusunda ana bir caddeyi trafiğe kapatma girişimi sonrası müdahalede bulunduğu açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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