Hong Kong'da polisi denetleme grubunun uzun süredir beklenen raporu yayımlandı
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Hong Kong'da polisi denetleme grubunun uzun süredir beklenen raporu yayımlandı

HONG Hong Kong'da polisi denetleme grubunun 2019'da bölgede hükümet karşıtı gösterilerde emniyet görevlilerinin tutumuna ilişkin uzun süredir beklenen raporu yayımlandı.

Hong Kong'da polisi denetleme grubunun uzun süredir beklenen raporu yayımlandı
15.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:18

HONG Hong Kong'da polisi denetleme grubunun 2019'da bölgede hükümet karşıtı gösterilerde emniyet görevlilerinin tutumuna ilişkin uzun süredir beklenen raporu yayımlandı.

Bağımsız Polis Şikayetleri Konseyi'nin raporunda, Hong Kong polisinin gösteriler sırasında sadece güvenliğine yönelik tehditlere cevaben güç kullandığı belirtildi.

Raporda, polis memurlarının, kendilerine karşı "ölümcül güç hazırlığı içinde olunduğuna dair makul şüphe" halinde 12 vesileyle gerçek mermi kullandığı aktarıldı.

Bağımsız olduğu söylense de konseye atamalar, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam tarafından yapılmıştı. Bu durum, konseyin eninde sonunda sivil toplumdan ziyade Pekin yanlısı yönetimin çıkarlarına hizmet edeceği eleştirilerine neden olmuştu.

Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong'da Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, yıl sonuna doğru protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim 2019'da resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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