Hong Kong'da polis, virüs salgını sonrası ortaya çıkan 'tuvalet kağıdı çetesi'ni çökertti
Hong Kong'da polis koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde artık zor bulunan tuvalet kağıdını kesici aletler kullanarak temin etmeye çalışan çete üyelerini gözaltına aldı.
17.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:49
Hong Kong'da polis koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde artık zor bulunan tuvalet kağıdını kesici aletler kullanarak temin etmeye çalışan çete üyelerini gözaltına aldı.
Salgın nedeniyle milyonlarca kişi özellikle temizlik malzemelerini stoklamaya başladı. Marketlerde tuvalet kağıdına yönelik talep de önemli oranda arttı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com