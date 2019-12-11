Hong Kong'da polis şiddetini araştırması için kurulan uluslararası bağımsız heyet istifa etti
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Hong Kong'da polis şiddetini araştırması için kurulan uluslararası bağımsız heyet istifa etti

Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Hong Kong'da polisin göstericilere orantısız müdahalelerini incelemek ve tavsiyede bulunmak üzere oluşturulan uluslararası uzmanlar heyeti istifa ettiğini duyurdu

11.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:16
Hong Kong'da polis şiddetini araştırması için kurulan uluslararası bağımsız heyet istifa etti

karşıtı protestoların devam ettiği 'da polisin göstericilere orantısız müdahalelerini incelemek ve tavsiyede bulunmak üzere oluşturulan uluslararası uzmanlar heyeti istifa ettiğini duyurdu.


Gözlem heyeti, söz konusu misyonun özgürlüklere ve haklara değer veren toplumda, öne sürülen amaç için uygun olmadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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