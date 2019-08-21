Hong Kong'da polis şiddetine 'tek göz' protestosu
Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolarda polis tarafından gözünden vurulduğu belirtilen kadının fotoğrafı paylaşılmıştı.
21.08.2019 16:32
Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3 aydır süren suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolarda polis tarafından gözünden vurulduğu belirtilen kadının fotoğrafı paylaşılmıştı. Sosyal medyada 'Eye4HK' adı altında polis şiddeti protesto edildi.
Polis şiddeti, sosyal medyada da protesto edildi. Eylemciler, tek elleriyle, tek gözlerini kapatarak, 'Eye4HK' adı altında polis şiddetini protesto etti.
Kaynak: DHA