Hong Kong'da polis ile göstericiler arasında şişe ve göz yaşartıcı bomba savaşı
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına tepki olarak başlayıp hükümet karşıtı eylemlere dönüşen gösterilerde polisin müdahalesi sert oldu.
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına tepki olarak başlayıp hükümet karşıtı eylemlere dönüşen gösterilerde polisin müdahalesi sert oldu. Güvenlik güçleri eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Kaynak: Euronews.com
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