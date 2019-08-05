Hong Kong'da polis ile göstericiler arasında şişe ve göz yaşartıcı bomba savaşı

Hong Kong'da polis ile göstericiler arasında şişe ve göz yaşartıcı bomba savaşı

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına tepki olarak başlayıp hükümet karşıtı eylemlere dönüşen gösterilerde polisin müdahalesi sert oldu.

5.08.2019 17:18

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına tepki olarak başlayıp hükümet karşıtı eylemlere dönüşen gösterilerde polisin müdahalesi sert oldu. Güvenlik güçleri eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kaynak: Euronews.com

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