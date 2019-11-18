Hong Kong'da polis göstericilere plastik mermiyle müdahale etti
Haberler » Dünya » Hong Kong'da polis göstericilere plastik mermiyle müdahale etti - Haber

Hong Kong'da polis göstericilere plastik mermiyle müdahale etti

Hong Kong'da göz altına alınmamak için üniversite kampüsünü terk eden göstericilere polis sert müdahale etti.

18.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:18

Hong Kong'da göz altına alınmamak için üniversite kampüsünü terk eden göstericilere polis sert müdahale etti. Güvenlik güçleri protestocuların üzerine plastik mermi yağdırdı. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Hong Kong'da polis göstericilere plastik mermiyle müdahale etti
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et