Hong Kong'da polis alışveriş merkezindeki göstericilere müdahale etti
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Hong Kong'da polis alışveriş merkezindeki göstericilere müdahale etti

Hong Kong'da polis alışveriş merkezindeki göstericilere müdahale etti
01.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:38

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, bir alışveriş merkezinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen demokrasi yanlısı göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, bir alışveriş merkezinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen demokrasi yanlısı göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong'daki New Town Plaza isimli alışveriş merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamuya açık yerlerde 4'ten fazla kişinin bir arada bulunması yasağına rağmen bir araya gelen 100'den fazla kişi, demokrasi yanlısı sloganlar attı.

Protestocular, gösteri sırasında "Glory to Hong Kong" isimli protesto marşını söyledi.

Göstericilerden sosyal mesafe kuralını ihlal ettiklerini söyleyerek dağılmalarını isteyen polis, gruba biber gazıyla müdahale etti.

Bir grup protestocu da 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Kowloon's Mong Kok ve Kwun Tong metro istasyonlarının yanında bir araya geldi.

Hong Kong'un merkezindeki Landmark Atrium alışveriş merkezinde 29 Nisan'da toplanan 100'den fazla kişi, demokrasi yanlısı sloganlar atmıştı. Protestonun başlamasından yaklaşık yarım saat sonra alışveriş merkezine giren polis, bazı göstericileri gözaltına almış ve daha sonra bu kişileri serbest bırakmıştı.

Yasağa rağmen protestolar sürüyor

Hong Kong'da pazar günü de 300 kişilik grup, bir alışveriş merkezinde gösteri düzenlemişti.

Cityplaza merkezinde toplanan ve çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, "Hong Kong'a Özgürlük" şeklinde slogan atarak demokrasi yanlısı aktivistlerin serbest bırakılmasını istemişti.

Bu gösterinin, Hong Kong hükümetinin mart sonunda Kovid-19 salgınından ötürü kamuya açık toplantılara getirdiği yasağın ardından düzenlenen ilk geniş katılımlı eylem olduğu belirtilmişti.

Hong Kong'da 15 demokrasi yanlısı aktivistin gözaltına alınması üzerine son iki haftadır gerilim artmıştı.

Muhalifler tarafından da salgın dönemini siyasi baskı için fırsat olarak kullanmakla suçlanan Hong Kong yönetimi, bazı insan hakları kuruluşlarından tepki çekmişti.

Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong'da Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, yıl sonuna doğru protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim 2019'da resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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