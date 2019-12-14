Hong Kong'da patlayıcı imal ettiğinden şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı

14.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:06

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 3 kişi, el yapımı patlayıcı imal ettikleri şüphesiyle gözaltına alındı.

Hong Kong emniyetinden yapılan açıklamada, gözaltına alınanların el yapımı patlayıcıları kentteki kitlesel protestolarda kullanmak üzere hazırladıklarından şüphelenildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin kimlikleri ve soruşturmanın detaylarına dair bilgi verilmedi.

2 el yapımı bomba bulunmuştu

Polis, salı günü bir ortaokulda 2 el yapımı bomba bulunduğunu ve kontrollü şekilde imha edildiğini bildirmişti.

Cep telefonu sinyaliyle uzaktan patlatılabilecek şekilde tasarlanan bombaların, 10 kilogram şarapnel ve tesir attırıcı metalle donatıldığı kaydedilmişti.

Polis mensuplarını hedef almayı amaçladığından şüphelenilen bombaların, "çok sayıda kişiyi öldürme ya da yaralama" amacıyla hazırlandığının düşünüldüğü ifade edilmişti.

Hong Kong polisi, temmuzda Suçluların İadesi Yasa Tasarısı'na karşı düzenlenen kitlesel protestolarda bomba yapımında kullanılan 2 kilogram trisikloasetonperoksit (TATP) maddesi ele geçirdiğini açıklamıştı.

4 binden fazla molotofkokteyli bulunmuştu

Kasımda Polythecnic Üniversitesinde protestocu öğrencilerle polis arasında 12 gün süren çatışmaların ardından üniversite yerleşkesinde yapılan aramalarda, protestocuların geride bıraktığı 4 bin 80 molotofkokteyli, 921 gaz tenekesi ile asit ve diğer aşındırıcıların bulunduğu 588 şişe kimyasal madde ele geçirdiği kaydedilmişti.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda son haftalarda şiddet olayları artmıştı.

Siyah maske takan protestocular ile polis arasında kent merkezinde ve üniversite kampüslerinde çatışmalar yaşanmıştı.

Tasarı 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Kaynak: AA