Hong Kong'da okullarda ulusal güvenlik kanunu öğretilecek

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde geçen yıl yürürlüğe giren ulusal güvenlik kanununun okullarda öğretileceği açıklandı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'da Eğitim Sekreterliği ulusal güvenlik kanunun 6 yaşındaki öğrencilere kadar öğretilmesine yönelik karar aldı.

Karara göre ilkokulda öğrenciler ulusal güvenliği ilgilendiren terör, devleti yıkmaya teşebbüs, ayrılıkçılık, dış güçlerle iş birliği gibi suçların tanımını öğrenecek.

Ortaokul ve lisede ise kanunun ilgilendirdiği alanlar, kanunun işlemesini sağlayan kurumlar, Çin'in uluslararası arenada karşı karşıya kaldığı ulusal güvenlik meseleleri öğretilecek.

Bununla birlikte "kanunun mevcut hak ve özgürlükleri etkilemediği"ne yönelik eğitim verilecek. Kanunun ilgilendirdiği alanlar okul müfredatına göre konular halinde işlenecek.

Okullar ayrıca kanunun öğrenimini temalı yarışmalar, Çin ana karasına ziyaret gibi çeşitli etkinliklerle destekleyecek.

Okullar öğrencilerin kanunu çiğnemesine izin vermeyecek

Hong Kong Eğitim Sekreteri Kevin Yeung yaptığı açıklamada okul yönetiminin, kampüslerde kanunu ihlal eden olay ve davranışları emniyet güçlerine bildirmesi gerektiğini aksi takdirde yönetimin bu olaylardan sorumlu tutulacağını kaydetti.

Yeung "Okullar siyasi görüşleri teşvik edecek bir yer değildir." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte okullarda kentte geçen yıl gösteriler düzenleyen muhalif grupların kullandığı slogan, şarkı ve sembollere izin verilmeyecek.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 30 Haziran 2020'de yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı