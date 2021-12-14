Hong Kong'da okulda gösterilen Nancing Katliamı videosundaki şiddet sahneleri tepki çekti

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki bir ilkokulda gösterilen Nancing Katliamı videosundaki şiddet sahnelerinin tepki çektiği bildirildi.

Japonya'nın 1937'deki Nancing Katliamı'nı anlatan videodaki şiddet görüntülerini izleyen bazı çocukların gözyaşlarına boğulması tepkilere yol açtı.

Nancing Katliamı ile ilgili hazırlanan bir belgeselden alınan video, Japon askerlerinin sivilleri öldürmesini gösteriyordu.

Hong Kong yetkilileri, okullarda bu tür videoların gösterilmemesi gerektiğini ifade etti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, tarihi öğrenmenin önemine vurgu yaparak bunun nasıl öğretileceğine eğitim sektörünün karar vereceğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberler e göre, vahşet görüntülerinin gösterilmesi bazı öğrencilerin ağlamasına ve velilerin şikayetlerine neden oldu.

Çin'de dün, Aralık 1937'den Ocak 1938'e kadar süren, yüzlerce sivil ve silahsız askerin öldürüldüğü ve toplu tecavüzlerin yaşandığı katliamın yıl dönümü anıldı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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