Hong Kong'da öğrencinin vurulma anı kamerada

11.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:15

Hong Kong'da polis tarafından yakın mesafeden karnından vurulan öğrencinin vurulma anı, saniye saniye kameralara yansıdı. Çevredekilerin de müdahale etmeye çalıştığı olayda, öğrenci yaralı halde kaçmaya çalıştı.

Hong Kong'da protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Hong Kong medyasından Cupid Producer, bir öğrencinin polis tarafından vurulduğu anın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, polisin bir beyaz hırka giymiş bir öğrenciyi silahını çektikten sonra boynundan kavrayarak gözaltına almaya çalıştığı, o sırada diğer öğrencilerin ise polise müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Polis, beyaz hırka giymiş öğrenciyi zapt etmeye çalışırken, diğer öğrenciler de polise müdahale için yaklaştı. Silahını o öğrencilere doğrultan polis memuru, yakın mesafeden ateş açarak bir öğrenciyi karnından vurdu. Ardından diğer öğrenciye de ateş açtı. Vurulduktan sonra yere düşen öğrenci ve diğer öğrenci, polis tarafından kelepçelendi. Bu sırada çevredekilerin de polis şiddetine tepki göstererek müdahale etmeye çalıştığı ancak polisin biber gazıyla müdahale ettiği görüntülere yansıdı. Vurulan genç, etrafından çekilerek diğer eylemcilere müdahale eden polisin yokluğunu fırsat bilerek yaralı halde kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri onu durdurdu.Yerel medya, öğrencinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Görüntü Dökümü-----------------------------------Polisin silahını çekmesi-Öğrencilerin müdahale anı-Polisin ateş açması-Karnından vurulan öğrencinin yere düşmesi-Polisin yerde yatan 2 öğrenciyi gözaltına almak için kelepçelemesi-Çevredekilerin müdahale etmeye çalışması-Polisin biber gazıyla müdahalesi-Öğrencinin kaçmaya teşebbüs etmesi-Polislerin öğrenciyi durdurması

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Kaynak: DHA