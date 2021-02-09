Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılma talebi tekrar reddedildi
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Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılma talebi tekrar reddedildi

09.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:48
Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılma talebi tekrar reddedildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılma talebi bir kez daha kabul edilmedi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılma talebi bir kez daha kabul edilmedi.

Nihai Temyiz Mahkemesi, "ulusal güvenlik kanununu ihlal ve yolsuzlukla" suçlanan Lai'nin kefaletle serbest bırakılması yönündeki talebini reddetti.

Mahkeme, 12 Aralık 2020'de Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılması yönündeki talebini kabul etmemişti.

Daha sonra mahkeme tarafından, Lai'nin kefaletle serbest bırakılma talebi kabul edilmiş ancak Nihai Temyiz Mahkemesi 31 Aralık 2020'de, alt mahkemenin bu kararını hatalı olduğu gerekçesiyle bozarak Lai'nin tutuklu yargılanmasına hükmetmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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