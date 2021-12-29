Hong Kong'da muhalif haber kuruluşuna polis baskınında 6 kişi gözaltına alındı

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, muhalif bir haber kuruluşuna düzenlediği baskında 6 kişiyi gözaltına aldı.

Hong Kong'da 2020'de uygulamaya giren güvenlik yasası çerçevesinde gözaltına alınan 6 kişinin, kentteki demokrasi yanlısı haber kuruluşlarından biri olan Stand News ile bağlantılı olduğu, baskına 200 polisin katıldığı belirtildi.

Polis, "kışkırtıcı yayın" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan zanlıların evlerinde arama yapıldığını açıkladı.

Polis, gözaltına alınanların kimliğini açıklamazken South China Morning Post gazetesine göre, gözaltına alınanlar arasında Stand News'in bir mevcut ve bir eski editörünün yanı sıra dört eski yönetim kurulu üyesi bulunuyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde, 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Ayrılıkçılık, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında, Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı hareketi hedef alıyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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