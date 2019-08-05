Hong Kong'da muhalif göstericiler fırlattıkları taşlarla polis merkezinin camlarını kırdı
Binlerce muhalif göstericinin pazar günü yeniden sokağa çıktığı Hong Kong'da eylemciler, bir polis merkezine taş ve yumurtalarla saldırdı.
Binlerce muhalif göstericinin pazar günü yeniden sokağa çıktığı Hong Kong'da eylemciler, bir polis merkezine taş ve yumurtalarla saldırdı
Kaynak: Euronews.com
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