Hong Kong'da muhalif göstericiler fırlattıkları taşlarla polis merkezinin camlarını kırdı

Hong Kong'da muhalif göstericiler fırlattıkları taşlarla polis merkezinin camlarını kırdı

Binlerce muhalif göstericinin pazar günü yeniden sokağa çıktığı Hong Kong'da eylemciler, bir polis merkezine taş ve yumurtalarla saldırdı.

5.08.2019 00:03

Binlerce muhalif göstericinin pazar günü yeniden sokağa çıktığı Hong Kong'da eylemciler, bir polis merkezine taş ve yumurtalarla saldırdı

Kaynak: Euronews.com

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