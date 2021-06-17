Hong Kong'da muhalif gazeteye 500 polisle baskın
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Hong Kong'da muhalif gazeteye 500 polisle baskın

Hong Kong'da muhalif gazeteye 500 polisle baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hong Kong'da demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu Apple Daily gazetesine 500 polis memuru ile gerçekleştirilen operasyonda çalışanların bilgisayarları ve belgelerinde arama yapılırken, bazı bilgisayarlara el konuldu.

Hong Kong'da demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu Apple Daily gazetesine 500 polis memuru ile gerçekleştirilen operasyonda çalışanların bilgisayarları ve belgelerinde arama yapılırken, bazı bilgisayarlara el konuldu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı isimlere yönelik operasyonlar sürüyor. Hong Kong polisi, yerel saatle 07.30 civarında medya patronu Jimmy Lai'nin kurucusu olduğu muhalif Apple Daily gazetesinin ofisine baskın gerçekleştirerek tüm giriş-çıkışları kapattı. 500 polisin yer aldığı operasyonun, gazetenin "ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiği" gerekçesiyle düzenlendiği belirtildi. Gazetenin 2019'dan beri ülkeleri Hong Kong ve anakara Çin'e yaptırım uygulamaya çağıran 30'dan fazla yazı yayınladığı vurgulandı. Çalışanların bilgisayar ve belgelerinde arama yapan polisler, bazı bilgisayarlara da el koydu.

Yazı işleri müdürü ve diğer 4 yöneticinin ise evlerinde gözaltına alındığı aktarıldı. Yaşları 47 ile 63 arasında değişen 5 ismin, "yabancı bir ülkeyle ya da dış unsurlarla ulusal güvenliği tehlikeye atacak gizli anlaşma" suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Apple Daily ile bağlantılı Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited ve AD internet Limited'e ait 2.32 milyon doların da dondurulduğu kaydedildi.

Apple Daily gazetesinin sahibi Lai, Hong Kong'un demokrasi yanlısı hareketinin en önde gelen destekçilerinden biri. Aralık ayında hapse giren medya patronu, Mayıs ayında ise 1 Ekim 2019'da düzenlenen izinsiz gösterideki rolü nedeniyle 14 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Lai'nin toplam 20 ay hapiste kalacağı belirtilmişti.

Ulusal güvenlik yasasının geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmesinden bu yana çok sayıda tanınmış aktivist gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. - HONG KONG

Hong Kong'da muhalif gazeteye 500 polisle baskın
Hong Kong'da muhalif gazeteye 500 polisle baskın
Hong Kong'da muhalif gazeteye 500 polisle baskın
Hong Kong'da muhalif gazeteye 500 polisle baskın
Hong Kong'da muhalif gazeteye 500 polisle baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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