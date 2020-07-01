Hong Kong'da 'mor bayrak' devri: Yeni ulusal güvenlik yasası sert şekilde uygulanmaya başladı Hong Kong polisi yeni ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte Çarşamba günü boyunca protesto eylemi yapan göstericilere müdahale etti ve çok sayıda Hong Konglu gözaltına alındı.

Hong Kong polisi yeni ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte Çarşamba günü boyunca protesto eylemi yapan göstericilere müdahale etti ve çok sayıda Hong Konglu gözaltına alındı. View on euronews Kaynak: Euronews.com