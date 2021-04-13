Hong Kong'da milletvekili seçimleri aralıkta yapılacak
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Hong Kong'da milletvekili seçimleri aralıkta yapılacak

Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Hong Kong'da milletvekili seçimleri aralıkta yapılacak

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, milletvekili seçimlerinin aralık ayında, Baş Yöneticilik seçiminin ise gelecek yıl martta yapılacağını açıkladı.

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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, milletvekili seçimlerinin aralık ayında, Baş Yöneticilik seçiminin ise gelecek yıl martta yapılacağını açıkladı.

Lam, Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın süredir ertelenen milletvekili seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede milletvekili seçiminin 19 Aralık'ta düzenleneceğini duyuran Baş Yönetici Lam, seçmenleri, boş veya geçersiz oy atmaya teşvik edecek eylemlerin suç sayılması için bazı kanunların revize edileceğini belirtti.

Lam, ayrıca bölgede Baş Yöneticilik seçimini yapan Seçim Komisyonu üyelerinin seçiminin 19 Eylül'de, Baş Yöneticilik seçiminin ise 27 Mart 2022'de yapılacağını açıkladı.

Hong Kong, milletvekili ve Baş Yöneticilik seçimlerini Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin 30 Mart'ta onayladığı değişikliklere göre yapacak.

Yasama Konseyi'ndeki değişiklikler

Değişiklerle Hong Kong'un yerel yasama organı niteliğindeki Yasama Konseyi'nde doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı azaltılmış ve Konsey'deki sandalye sayısı 70'ten 90'a çıkarılmıştı. Doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı ise 35'ten 20'ye düşürülmüştü.

Hong Kong Baş Yöneticisini seçmekle görevli Seçim Komitesinin, Yasama Konseyi'nin 40 üyesini de belirlemesine karar verilmişti.

Konseyin geriye kalan 30 üyesinin ise iş ve meslek odaları ile sektör temsilcileri tarafından seçilmesi kararlaştırılmıştı.

Baş Yönetici'yi seçen komisyon genişledi

Öte yandan, Baş Yönetici'nin yanı sıra Yasama Meclisi'nin 40 üyesini seçecek olan Seçim Komitesi'nin üye sayısı 1200'den 1500'e çıkarılmıştı.

Komitenin 117 üyesinin doğrudan seçimle göreve gelen yerel konseyler tarafından belirlenmesi uygulamasına son verilirken, komitede "vatansever örgütlenmelerden" ve Çin Halk Danışma Konferansından yeni üyelerin yer almasına karar verilmişti.

Çin yönetimi, seçim sistemindeki değişikliklerin "Hong Kong'un vatanseverler tarafından yönetilmesini" sağlayarak kentte istikrarı güvence altına alacağını savunurken, demokrasi yanlısı muhalifler, "tek ülke, iki sistem" anlayışıyla yönetilen bölgenin özerkliğine zarar verdiği ve Pekin yönetiminin müdahalesine açık hale getirdiğini eleştirisini yapıyor.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetiminin son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığı eleştirileri yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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