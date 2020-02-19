Hong Kong'da 'merhamet tanrıçası' Kwun Yum etkinliği - HONG
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Hong Kong'da 'merhamet tanrıçası' Kwun Yum etkinliği - HONG

Hong Kong'ta yaşayan Çinliler, Çin takviminin ilk ayının 26. günü vesilesiyle merhamet tanrıçası olarak görülen Kwun Yum ve kendisine ait olduğuna inanılan tapınakta ayin düzenledi.

19.02.2020 01:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 01:11
Hong Kong'da 'merhamet tanrıçası' Kwun Yum etkinliği - HONG

'ta yaşayan Çinliler, Çin takviminin ilk ayının 26. günü vesilesiyle merhamet tanrıçası olarak görülen Kwun Yum ve kendisine ait olduğuna inanılan tapınakta ayin düzenledi. Ayine bölgedeki koronavirüs salgınına rağmen pek çok kişi katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hong Kong'da 'merhamet tanrıçası' Kwun Yum etkinliği - HONG
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