Hong Kong'da Kovid-19 salgınına rağmen alışveriş merkezinde gösteri düzenlendi Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 300 kişilik grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamuya açık yerlerde 4'den fazla kişinin bir arada bulunması yasağına rağmen bir alışveriş merkezinde gösteri düzenledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 300 kişilik grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamuya açık yerlerde 4'den fazla kişinin bir arada bulunması yasağına rağmen bir alışveriş merkezinde gösteri düzenledi. Global News'in haberine göre, Cityplaza merkezinde toplanan çoğu genç göstericiler, "Hong Kong'a Özgürlük" şeklinde slogan attı ve demokrasi yanlısı aktivistlerin serbest bırakılmasını istedi. Çevik kuvvetin müdahale ederek dağıttığı grubun, Hong Kong hükümetinin mart sonunda Kovid-19 salgınından ötürü kamuya açık toplantılara getirdiği yasağın ardından ilk geniş katılımlı eylem olduğu belirtildi. Hong Kong'da 15 demokrasi yanlısı aktivistin gözaltına alınması üzerine son iki haftadır gerilim artmıştı. Hong Kong'daki protestolar Hong Kong'da haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, yıl sonuna doğru protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı. Tasarı, 23 Ekim 2019'da resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı. Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren beş talep öne sürüyordu. Kaynak: AA