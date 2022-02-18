Hong Kong'da Kovid-19 salgını nedeniyle baş yönetici seçimi mayısa ertelendi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 27 Mart'ta yapılması planlanan baş yönetici seçimi 8 Mayıs'a ertelendi.

Baş Yönetici Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, 20 Şubat'ta başlaması planlanan adaylık başvurularının ise 3-16 Nisan tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Hükümetin salgınla mücadele çabasına odaklanmak için bu kararı aldığını belirten Lam, "Halk sağlığı için dikkatimizi başka bir konuya odaklamamalıyız. Bu mücadeleyi kaybetmeyi göze alamayız." dedi.

Lam, Hong Kong siyasal sisteminde kabine görevini gören İdare Konseyi'nin seçimi ertelemek için olağanüstü hal yasalarını devreye sokma konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Kararın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in salgın konusunda Hong Kong hükümetinin sorumluluk üstlenmesi gerektiği talimatına uygun olduğunu hatırlatan Lam, "Salgını kontrol altına almak her şeyden daha önemli görevdir." ifadesini kullandı.

Lam hükümeti, daha önce Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek Eylül 2020'de yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimlerini bir yıl ertelemişti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini arttırarak sürdürüyor.

Kentte dün günlük vaka sayısı bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 6 bin 616 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmişti.