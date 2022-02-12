Hong Kong'da Kovid-19 salgını nedeniyle 263 banka şubesi kapandı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 263 banka şubesinin kapatıldığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, aralarında Hong Kong hükümeti adına para basma yetkisine sahip HSBC, Standart Chartered ve Bank of China Hong Kong'un olduğu 15 bankaya ait 263 şube, tedbiren kapandı.

Yaklaşık 1100 banka şubesine ev sahipliği yapan kentteki bankaların yaklaşık dörtte biri salgın nedeniyle hizmete ara verdi.

Kentte en geniş şube ağına sahip Bank of China Hong Kong, 200 şubesinden 60'ını geçici süreyle hizmete kapattı. Bankadan yapılan açıklamada, "bankacılık hizmetlerinin sağlıklı sürdürülmesi için ihtiyaten tedbir alındığı" belirtildi.

HSBC de kentte hizmet veren şubelerinden 4'ünü çalışanlarında görülen vakalar nedeniyle, 33'ünü ise vaka tespit edilmediği halde yalnızca tedbir amacıyla kapattığını duyurdu.

Banka, yaptığı açıklamada, tedbirin, banka çalışanlarının ve müşterilerin sağlığını koruma amacıyla alındığını belirterek müşterilerine mobil, internet veya telefon bankacılığını ya da self-servis bankacılık terminallerini kullanmalarını tavsiye etti.

Standart Chartered ise 26 şubesini kapatırken şubelerini üç gruba ayırdığı, her hafta aynı sayıda şubenin kapalı kalacağını açıkladı.

Ayrıca ICBC Asia 19, Hang Seng Bank 18, Bank of East Asia 17, Bank of Communications Hong Kong 16, CCB Asia 14, CMB Wing Lung ile Shangai Commercial Bank 11'er, OCBC Wing Lung ile China Citic 9'ar, Chong Hing 8, Fubon 6, Citibank 2 şubesini hizmete kapattı.

Öte yandan DBS, 13 şubesindeki gişe işlemlerini durduğunu bildirdi.

Borsa aracı kurumları Bright Smart Securities ve Everbright Securities International da Hong Kong'daki temsilciliklerini bir haftalığına kapatacaklarını duyurdu.

Hong Kong, dünyada banka şubesi yoğunluğunun en yüksek olduğu kent konumunda bulunuyor. Kentte 8'i yalnızca çevrim içi, 165 lisanslı banka hizmet veriyor.

5'inci dalgayı kontrol altına almaya çalışıyor

Kentte Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı, "5. dalga" olarak adlandırılan salgın dalgası kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Günlük vaka sayısı, dün kaydedilen 1325 vakayla salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Artan vakalar nedeniyle 9 Şubat'ta ilave sosyal mesafe kısıtlamaları yürürlüğe girmişti.

Tedbirler kapsamında kamusal alansa ikiden fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklanırken, özel alanda toplantılarda en fazla iki haneden kişilerin bir araya gelmesine izin veriliyor.

İbadethaneler, kuaförler ve güzellik salonları ve diğer işletmelerin geçici olarak kapatılmasını içeren tedbirlerin en az 24 Şubat'a kadar uygulanacağı bildirilmişti.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, yaptığı açıklamada, kentte 24 Şubat'ta aşı pasaportu uygulamasının başlayacağını, alışveriş merkezi ve süpermarketlere yalnızca aşı yaptırmış kişilerin girebileceğini açıklamıştı.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 20 bin 119 vaka görülürken virüs nedeniyle 216 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 671 kişinin tedavisi sürüyor.