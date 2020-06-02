Hong Kong'da Kovid-19 kısıtlamaları 18 Haziran'a kadar sürecek
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Hong Kong'da Kovid-19 kısıtlamaları 18 Haziran'a kadar sürecek

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamaların 18 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi.

Hong Kong'da Kovid-19 kısıtlamaları 18 Haziran'a kadar sürecek
02.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:47

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamaların 18 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi.

Hong Kong Free Press'teki habere göre, Sağlık Bakanı Sophia Chan yaptığı açıklamada, Hong Kong'da 9 yeni vaka tespit edildiğini bildirerek, perşembe günü sona ermesi planlanan 8 kişiden fazla bir arada bulunulmaması gibi kısıtlamaların 18 Haziran'a kadar devam edeceğini kaydetti.

Hong Kong'un Baş Yöneticisi Carrie Lam de haftalık basın toplantısında, yeni vakalar nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti.

Carrie Lam, alınan önlemlerin herhangi bir siyasi nedeni olmadığını yineleyerek, insanların özgürlüğünü ellerinden almak istemediklerini belirtti.

Halk sağlığına önem verdiklerinin altını çizen Carrie Lam, kamu sağlığının da ulusal güvenliğin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Yeni vakalarla Hong Kong'daki toplam vaka sayısı 1094'e çıkarken, virüs nedeniyle bugüne kadar 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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