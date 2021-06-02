Hong Kong'da Kovid-19 Danışma Kurulu, aşılamada yaş sınırının 12'ye düşürülmesi yönünde görüş bildirdi

Hong Kong'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hükümetin görüşlerine başvurduğu, alanında uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulu, ülkede aşılama oranının artırılması için 12-15 yaş grubundaki çocukların aşılanmasını önerdi.

Hong Kong'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hükümetin görüşlerine başvurduğu, alanında uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulu, ülkede aşılama oranının artırılması için 12-15 yaş grubundaki çocukların aşılanmasını önerdi.

South China Morning Post'un haberine göre, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Hong Kong hükümetine tavsiye niteliğinde görüşler bildiren Danışma Kurulu, ABD ilaç firması Pfizer ile Alman ortağı BioNTech tarafından üretilen Kovid-19 aşılarının, 12 yaşından büyüklere uygulanmasını destekliyor.

Kurul, hükümete Kovid-19'a karşı aşılamada yaş sınırının 12'ye düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.

Hong Kong hükümetinden dün yapılan yazılı açıklamada da Gıda ve Sağlık Sekreteri'nin, Danışma Kurulu'nun önerilerini dikkate alacağı ve aşılamada yaş sınırının düşürülmesine ilişkin kısa sürede karar verileceği ifade edildi.

Bu uygulama ile Hong Kong'da 12-15 yaş grubundaki çocukların yeni okul dönemi öncesi aşılanması hedefleniyor.

Hong Kong hükümeti, nisan ayında 16 yaş ve üstü kişileri aşılama çalışmalarını başlatmıştı.

Avrupa İlaç Ajansı, 28 Mayıs'ta Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onaylamıştı.

Kanada 5 Mayıs'ta, ABD ise 11 Mayıs'ta Pfizer-BioNTech aşısının aynı yaş grubu için kullanımına izin vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere