Hong Kong'da Kovid-19 Danışma Kurulu, aşılamada yaş sınırının 12'ye düşürülmesi yönünde görüş bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hong Kong'da Kovid-19 Danışma Kurulu, aşılamada yaş sınırının 12'ye düşürülmesi yönünde görüş bildirdi

Hong Kong'da Kovid-19 Danışma Kurulu, aşılamada yaş sınırının 12'ye düşürülmesi yönünde görüş bildirdi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Hong Kong'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hükümetin görüşlerine başvurduğu, alanında uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulu, ülkede aşılama oranının artırılması için 12-15 yaş grubundaki çocukların aşılanmasını önerdi.

Hong Kong'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hükümetin görüşlerine başvurduğu, alanında uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulu, ülkede aşılama oranının artırılması için 12-15 yaş grubundaki çocukların aşılanmasını önerdi.

South China Morning Post'un haberine göre, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Hong Kong hükümetine tavsiye niteliğinde görüşler bildiren Danışma Kurulu, ABD ilaç firması Pfizer ile Alman ortağı BioNTech tarafından üretilen Kovid-19 aşılarının, 12 yaşından büyüklere uygulanmasını destekliyor.

Kurul, hükümete Kovid-19'a karşı aşılamada yaş sınırının 12'ye düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.

Hong Kong hükümetinden dün yapılan yazılı açıklamada da Gıda ve Sağlık Sekreteri'nin, Danışma Kurulu'nun önerilerini dikkate alacağı ve aşılamada yaş sınırının düşürülmesine ilişkin kısa sürede karar verileceği ifade edildi.

Bu uygulama ile Hong Kong'da 12-15 yaş grubundaki çocukların yeni okul dönemi öncesi aşılanması hedefleniyor.

Hong Kong hükümeti, nisan ayında 16 yaş ve üstü kişileri aşılama çalışmalarını başlatmıştı.

Avrupa İlaç Ajansı, 28 Mayıs'ta Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onaylamıştı.

Kanada 5 Mayıs'ta, ABD ise 11 Mayıs'ta Pfizer-BioNTech aşısının aynı yaş grubu için kullanımına izin vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması) Senden önce ABD'yi yönetenler bu işi senin kadar bilmiyor muydu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması) Senden önce ABD'yi yönetenler bu işi senin kadar bilmiyor muydu?
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Nikos Dendias Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Beren Saat Hülya Avşar İlker Kaleli
Spor Enes Ünal Abdullah Avcı Merih Demiral Mustafa Denizli Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hong Kong'da Kovid-19 Danışma Kurulu, aşılamada yaş sınırının 12'ye düşürülmesi yönünde görüş bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 14:22:46. #1.13#

title