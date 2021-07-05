Hong Kong'da köpeği 19. kattan düşerek ölen iş adamı gözaltına alındı

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hong Kong'da köpeği 19. kattan düşerek ölen iş adamı gözaltına alındı

Hong Kong'da köpeği 19. kattan düşerek ölen iş adamı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / South China Morning Post - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde köpeği 19. kattan düşerek ölen iş adamı, hayvan istismarı şüphesiyle gözaltına alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde köpeği 19. kattan düşerek ölen iş adamı, hayvan istismarı şüphesiyle gözaltına alındı.

South China Morning Post'un haberine göre, pazar gecesi bir güvenlik görevlisi, Hong Kong'un Broadway semtinde bir binanın dışında Alman cinsi köpeğin ölüsünü buldu.

Güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine polis, binada kapı kapı dolaşarak soruşturma yürüttü ve köpeğin 59 yaşındaki sahibinin 19. katta yaşadığını tespit etti.

Ev sahiplerinin, 17 yaşındaki köpeğin polis gelinceye kadar evde olmadığını fark etmediği, hayvan düştüğü sırada iş adamı, eşi ve hizmetçilerinin farklı odalarda olduğu bildirildi.

Ön soruşturma köpeğin, balkon parmaklıklarının arasındaki boşluktan geçtikten sonra düştüğüne işaret ederken köpeği güvenli ortamda tutamamakla suçlanan iş adamı, hayvan istismarı şüphesiyle gözaltına alındı.

Kefaletle serbest bırakılan iş adamı, suçlu bulunması halinde en fazla 3 yıl hapis ve 35 bin dolar (304 bin lira) para cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / South China Morning Post

KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ POLİSE BÖYLE YAKALANDI
KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ POLİSE BÖYLE YAKALANDI
Sayılarla Çiftlik Bank davası! Toplam vurgun ne kadar? Aydın hakkında kaç yıl hapis cezası isteniyor?
Sayılarla Çiftlik Bank davası! Toplam vurgun ne kadar? Aydın hakkında kaç yıl hapis cezası isteniyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kartal Tibet Burak Özçivit Kerem Kamışlı Ayşegül Çınar
Spor Mesut Özil Salih Uçan Burak Elmas Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hong Kong'da köpeği 19. kattan düşerek ölen iş adamı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:28:06. #1.16#

title