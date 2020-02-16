Hong Kong'da 'karantina merkezi' protestosu

16.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:16

Hong Kong'da yüzlerce kişi, yeni inşa edilen konutların hükümet tarafından karantina merkezi olarak kullanılması planını düzenledikleri gösteri ile protesto etti.



Çin'e bağlı özerk statüde bulunan Hong Kong'da hükümet karşıtı gösterilerin ardından bu kez korona virüsüne karşı kurulması planlanan karantina merkezleri protesto edildi. Yüzlerce gösterici, Fo Tan bölgesinde yeni inşa edilen konutların korona virüsü nedeniyle karantina merkezi olarak kullanılma planına tepki amacıyla yürüyüş düzenledi. Chun Yeung bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki bir kadın, 8 yıldır beklediğini ve bu ayın sonunda anahtarları almayı planladıklarını ifade ederek, "Bize danışılmadı ve araziyi ne kadar süre kullanacaklarını bilmiyoruz. Bu yüzden çok kızgınız" dedi.



Bir başka protestocu ise konutların karantina için ne kadar süre kullanılacağının söylenmemesi üzerine hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, "8 yıl bekledim. Anaokuluna giden iki çocuğum var ve onları Fo Tan'daki okula aldırmıştım" ifadelerini kullandı.



1 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği Hong Kong'da doğrulanmış 57 korona virüsü vakası bulunuyor. - HONG KONG

Kaynak: İHA