Hong Kong'da kapatılan kitabevinin sahibi firar ettiği Tayvan'da yeni iş yeri açtı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Tayvan, Güncel, Haber

Hong Kong'da kapatılan kitabevinin sahibi firar ettiği Tayvan'da yeni iş yeri açtı

Hong Kong'da Çin liderlerini eleştiren kitaplar sattığı gerekçesiyle Pekin hükümeti tarafından gözaltına alınan kitabevinin sahiplerinden biri firar ettiği Tayvan'da yeni iş yeri açtı.

25.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:42
Hong Kong'da kapatılan kitabevinin sahibi firar ettiği Tayvan'da yeni iş yeri açtı

Hong Kong'da Çin liderlerini eleştiren kitaplar sattığı gerekçesiyle Pekin hükümeti tarafından gözaltına alınan kitabevinin sahiplerinden biri firar ettiği Tayvan'da yeni iş yeri açtı.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre Hong Konglu kitabevi sahibi Lam Wing-kee, Tayvan'ın başkenti Taypey'deki Zhongshan Metro İstasyonu yakınlarında 66 metrekarelik bir alanda açtığı kitabevinde, aralarında Çin'de yasaklananların da bulunduğu kitaplar satmaya başladı.

Lam'in sattığı kitaplar arasında Hong Kong'da bağımsızlık yanlılarının 2019'daki faaliyetleri ve Çin'in Tibet Özerk Bölgesi hakkındaki durumlarını anlatan eserler de bulunuyor.

Tayvan hükümetine, dükkan açmasına yardım ettiği için teşekkür eden Lam, burasının, Hong Konglular için son koruyucu yer olduğunu belirtti.

Çin liderlerini eleştiren kitaplar sattığı gerekçesiyle 2015'de Pekin yönetimi tarafından gözaltına alınan ve daha sonra kefaletle serbest bırakılan Lam Wing-kee, 2016'da Hong Kong'a dönmüştü.

Lam'in sahiplerinden biri olduğu "Causeway Bay Books" gözaltılar sonrası kentte 2018'de kapanmıştı. Lam, Hong Kong'da geçen yıl nisan ayında suçluların Çin'e iadesi tasarısının gündeme gelmesiyle Tayvan'a firar etmişti.

Kaynak: AA

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