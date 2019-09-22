Hong Kong'da kan aktı, protestocular karşıt görüşlülere saldırdı

Hong Kong'da kan aktı, protestocular karşıt görüşlülere saldırdı

Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protesto gösterileri sırasında göstericiler karşıt görüşlü insanlara saldırdı.

22.09.2019 16:45
Hong Kong'da kan aktı, protestocular karşıt görüşlülere saldırdı

Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protesto gösterileri sırasında göstericiler karşıt görüşlü insanlara saldırdı.


Hong Kong medya kuruluşu TVB tarafından yayınlanan görüntülerde hedef alınan birkaç kişinin protestocuların şiddetine maruz kaldığı görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et