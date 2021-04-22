Hong Kong'da kamu verisini polisi ifşa için kullanan ödüllü gazeteci yanlış beyandan suçlu bulundu

HONG Hong Kong'da kamu verisini polisin hatalarını ifşa etmek için kullanan ödüllü gazeteci Choy Yuk-ling, yanlış beyandan suçlu bulundu.

HONG Hong Kong'da kamu verisini polisin hatalarını ifşa etmek için kullanan ödüllü gazeteci Choy Yuk-ling, yanlış beyandan suçlu bulundu.

Washington Post'un haberine göre, Kasım 2020'de tutuklanan 37 yaşındaki Choy, polisin hatalarını ortaya çıkarmak amacıyla yanlış beyanda bulunarak kamu verisine erişim sağladığı gerekçesiyle 774 dolar para cezasına çarptırıldı.

Eski bir yapımcı ve RTHK kanalının serbest muhabiri olan Choy, araç kayıtlarının bulunduğu veri tabanına erişim yasasını ihlal ettiği bildirildi.

Hakim, 6 ay hapis cezasına çarptırılma ihtimali bulunan Choy'a çalışmaları ve ödülleri göz önünde bulundurularak para cezası verilmesini uygun buldu.

Karar üzerine, gazetecinin, maskesini çıkararak gözyaşlarını sildiği görüldü.

Choy hakkındaki kararın, ulusal güvenlik yasasıyla Hong Kong'da özgürlükleri hedef alan uygulamaların yeni bir örneği olduğu ifade edildi.

Duruşma öncesi, Choy'un destekçileri "Gazetecilik suç değildir." pankartları açarak slogan attı.

Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Hong Kong Emniyet Biriminden 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, 47 kişinin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle tutuklandığı belirtilmişti. Mahkeme, 5 Mart'ta tutuklu muhaliflerden Clarisse Yeung, Lawrence Lau, Hendrick Lui ve Mike Lam'ı, 11 Mart'ta da eski Milletvekili Helena Wong olmak üzere 8 kişiyi kefaletle serbest bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer