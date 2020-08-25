Hong Kong'da ikinci kez koronavirüse yakalanan ilk vaka: Bağışıklık ve aşı umutları boş mu?
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BBC

Hong Kong'da ikinci kez koronavirüse yakalanan ilk vaka: Bağışıklık ve aşı umutları boş mu?

Hong Kong'da bir kişinin aylar sonra yeniden koronavirüs pozitif çıkması bağışıklık konusunda soru işaretleri yarattı.

Hong Kong'da ikinci kez koronavirüse yakalanan ilk vaka: Bağışıklık ve aşı umutları boş mu?
25.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:45

Hong Kong'da genç bir erkeğin dört ayı aşkın süre arayla yeniden koronavirüse yakalanması, virüse karşı bağışıklığın kısa sürebileceğine işaret ederken, Covid-19 aşısına bağlanan umutlar hakkında da soru işaretleri yarattı.

Bu, dünyada laboratuvar testleriyle doğrulanan ilk koronavirüs tekrarlama vakası.

Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanlarının virüs üzerinde yaptıkları genetik inceleme, genel olarak sağlıklı biri olan genç adamın ikinci defa virüsün çok hafif farklı bir versiyonuna yakalandığını ortaya koydu.

Araştırmacılar genç hastanın bağışıklık sisteminin yine de virüsü tanımasını ve ikinci kez hastalanmaktan korumasını umuyorlardı.

Bağışıklık yokmuş gibi davranmak

Dr Kelvin Kai-Wang To ve çalışma arkadaşları, Covid-19 geçirmiş kişilerin bağışıklık kazanmış olduğunu varsaymamak gerektiğine işaret ediyorlar. Aşılama başladığında bu kişilerin de aşılanmasını, aynı şekilde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesini öneriyorlar.

Hong Konglu doktorlar yazılı açıklamalarında "Bulgularımız, hastalar doğal bağışıklık kazanmış olsa bile, Covid-19'un küresel insan nüfusu içinde tıpkı yaygın gribe yol açan koronavirüsler gibi kalıcı olabileceğine işaret ediyor" diyerek uyarıda bulunuyorlar.

İkinci kez hastalandığında hiç belirti göstermedi

İngiltere üzerinden İspanya'dan Hong Kong'a dönmekte olan 33 yaşındaki hastanın, virüsü ikinci kez aldığını farketmediği, 15 Ağustos'ta ülkesine inişinde havaalanında yapılan testte enfekte olduğunun anlaşıldığı bildiriliyor.

Hasta havaalanından hastaneye sevkedilerek testleri negatif çıkana dek burada tutulmuş ama hiç bir hastalık belirtisi göstermemiş.

Mart ayında ilk kez hastalandığında üç gün boyunca ateş, öksürük, baş ve boğaz ağrısı çektiyse de çabuk iyileştiği aktarılıyor.


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Virüs vücutta kalmış olamaz mı?

Aslında bazı hastalarda özellikle de hamile kadınlarda hastalık atlatıldıktan sonra da virüsün bir süre vücutta kaldığı biliniyor. Bu konuda ilk testten 104 gün sonra hala virüs taşıyan örnekler biliniyor.

Ama Hong Konglu uzmanlar, bu son vakanın, virüsün vücutta kalması değil, kesinlikle bir yeniden enfekte olma vakası olduğundan eminler. Bu kadar kesin konuşmalarının bir sebebi hastada bulunan virüsün bu kez az da olsa farklı bir genetik yapıya sahip olması.

Ayrıca Amerikan bilim dergisi Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan araştırmaya göre, genç hastanın taşıdığı virüsün genetik yapısının, Covid-19 salgınının yeniden yükselişe geçtiği Avrupa'da görülen koronavirüsün aynısı olduğu görüldü.

'Genel sonuçlara varmak için yeterli değil'

Fakat bunun çok da kaygılanacak bir şey olmadığını düşünen bilim insanları da var.

Guardian gazetesine konuşan Wellcome Sanger Enstitüsü'ndeki Covid-19 genom projesi danışmanlarından Dr Jeffrey Barret, Hong Konglu uzmanların bu vakadan fazlaca genel sonuçlar çıkardıklarını düşünüyor.

"Şu ana kadarki küresel vaka sayısına bakıldığında, bir kişinin yeniden hastalanması, çok nadir bir olay olsa da, o kadar şaşırtıcı değil. Sadece bir vakadan çıkarak fazla genel sonuçlara vardıklarını düşünüyorum. Bu çok nadir bir vaka olabilir ve ikinci kez hastalanmalar yaşanabilir, ama bu olduğunda hastalık hafif atlatılabilir. Ama tabi bu kişinin ikinci kez virüse yakalandığında, çevresine bulaştırma özelliği taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz" diyor.

Londra'daki Hijyen ve Tropik Hastalıklar Fakültesi'nden Profesör Brendan Wren de "Dünya çapında 3 milyon Covid-19 vakası yaşandı, ilk kez bir yeniden hastalanma olayı görülüyor. Bunu bu bağlamda görmek lazım. Bu genç ve sağlıklı kişi üç ay önce yakalandığından biraz farklı bir virüse yakalanmış görünüyor" diyor.

"Virüsün zaman içinde doğal olarak mutasyona uğraması normal. Bu da çok nadir bir yeniden hastalanma örneği ve bu bakımdan dünya çapında Covid-19 aşısı geliştirmeye yönelik çabaların boş olduğunu göstermemeli" diye ekliyor.

BBC
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