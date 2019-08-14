14.08.2019 16:52

Hong Kong'da havalimanındaki protestolarda 5 kişi gözaltına alındı

Çin, (DHA)- Hong Kong'da, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolar Hong Kong Havalimanı'na taşınmıştı. Polis, protestolar kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı.

Hong Kong medyası, protestocuların, gittikçe sertleşen polis müdahalesine tepki olarak bu eylemi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Hong Kong Havalimanı'nda düzenlenen gösterilen kapsamında, 'havalimanı içerisinde polise saldırmak ve ateşli silah saklamak' suçundan yaşları 17 ve 28 arasında değişen 5 kişi gözaltına alındı.

'MÜEBBET HAPİS CEZASI ALABİLİRLER'

Yerel medya, gözaltına alınan 5 kişiden suçlu bulunanlardan ve havalimanı içerisindeki insanları yaralamaya ve öldürmeye teşebbüs eden kişilerin müebbet hapis cezası alabileceğini bildirdi.

'POLİS, HAVALİMANINDA SİLAH ÇEKTİ'

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, polis ve eylemciler arasında yaşanan arbede görülürken; köşeye sıkışmış bir polis memurunun copu elinden alınınca belindeki tabancayı çekerek eylemcilere doğrulttuğu görüldü.

Kaynak: DHA