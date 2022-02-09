Hong Kong'da Hamsterlardan insanlara Kovid-19 virüsü bulaştı

Hong Kong Üniversitesi'nden araştırmacılar, ülkede baş gösteren Kovidli Hamster vakalarından sonra hayvandan insana Kovid-19 bulaşmasını konu alan bir vaka incelemesi yaptı. Çalışma sonucunda Hamsterların Delta varyantını insanlara bulaştırdığı sonucuna varıldı. Bu çalışmadan öncesadece bir çiftlik vizonundan insana virüsün geçtiği tespit edilmişti.

Hong Kong Üniversitesi ve Özel Bölge Yönetimi'nden bilim insanları, Hong Kong'da daha önce baş gösteren ve 2 bin 200 Hamsterın öldürülmesine sebep olan Kovidli Hamster ve ilişkili insan vakalarından sonra hayvandan insana virüs bulaşması konusunda bilimsel vaka incelemesi yaptı. Elde edilen sonuçlara göre 28 Hamsterdan 15'inde virüs veya antikor tespit edildi. Hamsterlara gerçek yaşam ortamlarında Kovid-19'a sebep olan SARS-CoV-2 virüsü bulaşabildiği, birbirlerine bulaştırabildikleri ve virüsün Hamsterlardan insanlara bulaşabildiği sonuçlarına ulaşıldığı açıklandı. Virüs testi pozitif çıkan Hamsterlarda Delta varyantı olduğu tespit edildi.

Bilimsel çalışmada "İlk olarak 15 Ocak-2022'de bir evcil hayvan dükkanı çalışanında tanımlanan bir SARS-CoV-2 varyantı Delta salgınını açıklıyoruz. Müteakip araştırmalar, kaynağın Hollanda'dan ithal edilen evcil Hamsterler olduğunu ve insanlarda iki bağımsız zoonotik enfeksiyona (hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalık) ve Hong Kong'da en az bir başka insandan insana bulaşma vakasına neden olduğunu belirledi" ifadeleri yer aldı.